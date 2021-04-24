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    سياسة


    الخارجية التركية تستنكر بيان الرئيس الامريكي بايدن عن احداث عام 1915

    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٢٢]

    باكو، 24 أبريل (أذرتاج).

    أكدت وزارة الخارجية التركية، السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته عن "الإبادة" المزعومة للأرمن لا قيمة لها، حسبما أفادت وكالة الانباء الاناضول التركية.

    جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، تعليقا على وصف بايدن، السبت، أحداث 1915، بـ "الإبادة" ضد الأرمن.

    وأعرب البيان عن رفضه لبيان الرئيس الأمريكي حول أحداث 1915، منددا به بأشد العبارات.

    وأضاف أن "رئيس الولايات المتحدة لا يملك الحق القانوني والأخلاقي في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته لا قيمة لها".

    AZERTAG.AZ :الخارجية التركية تستنكر بيان الرئيس الامريكي بايدن عن احداث عام 1915
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