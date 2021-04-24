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    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في سويسرا وليختنشتاين

    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٦]

    باكو، 24 أبريل، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 24 أبريل اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في سويسرا وليختنشتاين .

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير السيدة خانيم محمد ابراهيموف عن منصب سفير أذربيجان لدى الاتحاد السويسري و إمارة ليختنشتاين.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في سويسرا وليختنشتاين
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