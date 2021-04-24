بيان الأحزاب السياسية الناشطة في أذربيجان بشأن موقف الرئيس الامريكي من قضية المجزرة الأرمينية المزعومة

باكو، 24 أبريل، أذرتاج

أصدرت الاحزاب السياسية الناشطة في أذربيجان بيانا مشتركا بشأن موقف الرئيس الامريكي من قضية ما يسمى بمجزرة أرمينية.

تقدم وكالة أذرتاج البيان المشترك:

"نظام الدولة الأرميني المبني على التزييف التاريخي لجأ الى استفزازات مختلفة في جميع مراحل التاريخ. حاولت آلة الدعاية الأرمينية وحماتها طوال العقود اثبات ما يزعم بمجزرة أرمينية مرتكبة في الامبراطورية العثمانية ضد الارمن واقناع جميع العالم بذلك. والحال أن الحقيقة هي أن عددا كبيرا من الارمن فارقوا الحياة خلال الحرب العالمية الاولى بسبب ظروف القتالات الصعبة والتناقضات الداخلية والجوع والأمراض ولكن أمرا يجعل في طي النسيان عمدا أن الاتراك هم الذين يكثر عددهم بين الضحايا خاصة يزيد عددهم عن القتلى الارمن.

واذا استهدف تحقيق موضوعي للحقائق التاريخية فإن الحقائق التاريخية لا يجب أن تزيف لأغراض سياسية وتكليف الامر على عاتق معاهد التحقيق الدولية المتخصصة في هذا المجال وعلى المؤرخين الشهيرين. وقد اعلنت تركيا مرارا عن استعدادها لفتح ارشيفاتها امام المؤرخين وتقدمت بمقترح انشاء لجنة مشتركة لقاءَ كشف الحقيقة.

وتقف وراء سياسة يريفان الرسمية الخبيثة مطالب وادعاءات هراء مثل محاولات دفع التعويضات لهم ومنح جزء من اراضي تركيا لارمينيا. كما أن تسمية ولايات تركيا الشرقية باسم "أرمينيا الغربية" في الادب الأرميني تخدم لتقنين تلك الادعاءات.

سياسة أرمينيا الرامية الى تزوير الحقائق التاريخية والتوسع لم تنتهج ضد تركيا الشقيقة فقط بل وضد أذربيجان طوال السنوات ايضا. وقتل خلال مجرد مجزرة مارس عام 1918م اكثر من 12 الف تركي مسلم. ولا معلومات الى الحين حول جثثهم. ومأساة القرن العشرين الاخرى هي مجزرة خوجالي. وارتكبت الجريمة الوحشية في مدينة خوجالي التي كان يقطنها 7 الاف نسمة من قبل عصابات أرمينية عسكرية في 26 فبراير عام 1992م. وهذه المواسي والكوارث الواقعة ليست جرائم ضد شعب أذربيجان فحسب بل وضد جميع البشر والعالم ايضا كونها كبرى الجرائم المرتكبة بلا هوادة. ومن دلائل واضحة لسياسة ازدواجية المعايير أن هذه الجرائم البشعة المنتهجة من قبل سياسة أرمينيا المعتدية لم تلق الى الحين تقييما سياسيا وقانونيا منذ السنوات المديدة.

مسبب احتلال ادعاءات ما يسمى بمجزرة أرمينية جداول اعمال العالم منذ الفترات الاخيرة ليس بارمينيا واللوبي الأرميني فقط بل وقوى عالمية تستهدف المصالح الامبريالية الخاصة بالمنطقة ايضا. ولا شك في أن مفهوم ما يسمى بمجزرة أرمينية ليس سوى آلة ضغط سياسي ومظهر لسياسة ازدواجية المعايير. وليكن من الانسب أن تسأل القوى التي تبحث عن "الحقائق التاريخية" القوميين الارمن عن حسابات القتل المرتكب بلا هوادة الذي مارسوه مرارا في الاناضول المركزية.

إن الاحزاب السياسية الناشطة في أذربيجان كانت ولا تزال تبلغ انها واقفة الى جانب تركيا الشقيقة وتستنكر استنكارا حاسما موقف الرئيس الامريكي الذي يكن بالافكار الأرمينية المريضة من قضية ما يسمى بمجزرة أرمينية. مثل هذه الأساليب التي تغرس عدم التسامح بين الدول والشعوب تهدد تنمية سلمية مستدامة للاقاليم الشتى والعالم ككل.

1. حزب اذربيجان الجديدة – نائب الرئيس رئيس الجهاز المركزي طاهر بداقوف

2. حزب تضامن المواطنين - صابر رستمخانلي

3. حزب الوطن الام – فضائل اغامالي

4. حزب الجبهة الشعبية الاذربيجانية الموحدة – قدرت حسنقولييف

5. حزب الكيان الكبير – فاضل مصطفى

6. حزب الوحدة – طاهر كريملي

7. حزب التنوير الديمقراطي الاذربيجاني – إلشان موسايف

8. حزب الاصلاحات الديمقراطية – عاسم مولازاده

9. حزب وحدة المواطنين – صابر حاجييف

10. حزب الجبهة الوطنية – راضي نوراللايف

11. حزب رئال – إلقار محمدوف

12. حزب الأمل الاذربيجاني – اقبال اغازاده

13. حزب الجبهة الشعبية الكلاسيكية – ميرمحمود فتايف

14. حزب الشعب الاذربيجاني – بناه حسين

15. حزب اذربيجان الديمقراطي – سردار جلال أوغلو

16. حزب اذربيجان الكبيرة – إلشاد موسايف

17. حزب المواطن والتنمية علي علييف

18. حزب الاستقلال الوطني الأذربيجاني - ارزوخان عليزاده

19. حزب الأبيض - تورال عباسلي

20. حزب العدالة – إلياس إسماعيلوف

21. حزب حركة النهضة الوطنية – فرج قولييف

22 حزب "موساواة المعاصر - حافظ حاجييف

23 حزب الديمقراطيين الاحرار – سلح الدين اكبر

24. حزب الديمقراطي الليبرالي الاذربيجاني - فؤاد علييف

25. حزب الوحدة الوطنية - يونس اوغوز

26. حزب المثقفين – غلام حسين علي بايلي

27. حزب التحالف من اجل اذربيجان – ابو طالب صمدوف

28. الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاذربيجاني – اراز عليزاده

29. حزب الزمن الجديد - موسى اغايف

30. حزب الرفاه الاجتماعي الاذربيجاني - اصلي كاظموفا

31. حزب الشعب الجمهوري - بدرالدين قولييف

32. حزب الشعب المستقل – افلان ابراهيموف

33. حزب الوحدة – خودادات خودييف

34. حزب الوحدة الوطنية الاذربيجانية الموحدة - حاجي بابا عظيموف

35. حزب التضامن الوطني – علي صاحب حسينوف

36. حزب الجمهوريين الاذربيجاني – ثبوت اسدوف

37. حزب الجمهوريين الاحرار الاذربيجاني - كامل سيدوف

38. حزب الحرية - احمد عروجوف

39. حزب التكامل الاذربيجاني - طيب علييف

40. الحزب الديمقراطي الوطني الاذربيجاني - طوفان كريموف

41. حزب الليبراليين الاذربيجاني – عوض تيمورخان

42. حزب قورقود - فيرودين كريموف

43. حزب الادراك الديمقراطي الوطي - عثمان افندييف.

44. حزب المؤتمر الوطني - اختيار شيرينوف

45. حزب اذربيجان المستقبلية - اغاسف شاكر اوغلو

46. حزب العدالة الاجتماعية – مطلب مطلبوف

47. الحزب الشيوعي الاذربيجاني – حاجي حاجييف ورؤوف قوربانوف

48. حزب المناضلين الاذربيجانيين – نائبة الرئيس سعادت مسلموفا