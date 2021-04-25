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    استقالة رئيس البرلمان الجورجي

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٣٢]

    تبيليسي، 24 أبريل، أذرتاج

    استقال رئيس البرلمان الجورجي أرجيل تالاكوادزي.

    أفادت أذرتاج عن تالاكوادزي قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن حزب الحلم الجورجي جورجيا الديمقراطية الحاكم قبل استقالته.

    ومن المتوقع أن ينتخب كاخابير كوجاوا نائب رئيس البرلمان الحالي منصب رئيس جديد.

    يذكر أن كوجاوا رئيس فريق الصداقة البرلماني الجورجي الأذربيجاني ايضا.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

     

     

    AZERTAG.AZ :استقالة رئيس البرلمان الجورجي
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