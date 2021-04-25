جدول الجولة الرابعة والعشرين بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

اعلنت ادارة الدوري المحترفين الأذربيجاني لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الرابعة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم والحكام الموظفين فيها.

أفادت أذرتاج أن مباريات الجولة تنظم يوم 25 أبريل.

25 ابريل الاحد

غابالا – قراباغ أغدام، الحكم مسييف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

كشلة باكو – صبائل باكو، الحكم جباروف، ملعب أي أس كا أرينا، باكو

صباح باكو – نفطجي باكو، الحكم حسنلي، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو

زيرة باكو – سومغايت، الحكم محمدوف، ملعب مجمع زيرة الرياضي، زيرة، باكو

ت الاندية ل ف ت خ هـ ن

1 قراباغ 23 13 8 2 52-16 47

2 نفطجي 23 14 4 5 36-23 46

3 سومغايت 23 8 8 7 28-28 32

4 زيرة 23 7 11 5 24-25 32

5 غابالا 23 5 9 9 20-33 24

6 صبائل 23 4 9 10 20-34 21

7 صباح 23 5 6 12 20-29 21

8 كشلة 23 3 11 9 21-33 20

ويتصدر قائمة الهدافين علي اكبروف لاعب نفطجي برصيد 16 هدفا ويتبعه أمير علي لاعب قراباغ برصيد 13 هدفا وأوزوبيج لاعب قراباغ برصيد 11 هدفا.