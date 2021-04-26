كشلة بفوز على صبائل

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

فاز كشلة باكو على صبائل باكو ضيفه بهدف يتيم في الجولة الرابعة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 93 المنظمة على ملعب اي اس كا ارينا بالعاصمة باكو قادها الحكم جباروف دون حضور جماهير.

سجل هدف صاحب الارض سيزار د51.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة.

وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الشوط الاول فيما اضاف 6 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع كشلة الى المركز السادس برصيد 23 نقطة فيما استقر صبائل ثامنا برصيد 21 نقطة.