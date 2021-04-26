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    زيرة يتعادل مع سومغايت

    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٤٢]

    باكو، 26 أبريل، أذرتاج

    تعادل زيرة باكو مع سومغايت ضيفه سلبيا في الجولة الرابعة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 94 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي بالعاصمة باكو قادها الحكم محمدوف دون حضور جماهير.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض و5 لاعبين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و4 دقائق الى الفترة الثانية.

    بعد هذا التعادل يشارك الناديان في رصيديهما البالغين 33 نقطة فيما يحتل سومغايت المركز الثالث بفارق الاهداف وزيرة يتبعه رابعا.

    AZERTAG.AZ :زيرة يتعادل مع سومغايت
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