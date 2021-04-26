غابالا يخسر أمام قراباغ ضيفه بخماسية نظيفة

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

خسر غابالا امام قراباغ أغدام ضيفه بخمسة أهداف دون رد في الجولة الرابعة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 96 المنظمة على ملعب غابالا المركزي قادها الحكم مسييف دون حضور جماهير.

وسجل اهداف الضيف روميرو د64 وقرايف د68 وامير علي د88 ود89 ود90.

وعاقب الحكم لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الشوط الاول فيما اضاف 5 دقائق الى الفترة الثانية.

بهذا النصر اخذ قراباغ اغدام زمام الصداقة بوحده برصيد 50 نقطة فيما ظل غابالا خامسا برصيد 24 نقطة.