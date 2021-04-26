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    افتتاح معرض في موضوع "الدبلوماسيين الشهداء" في اسطنبول

    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [١١:٤٢]

    اسطنبول، 26 أبريل، أذرتاج

    افتتح يوم 24 أبريل معرض في موضوع "الدبلوماسيين الشهداء" في محطة قطار سيركيجي التاريخية في اسطنبول لإحياء ذكرى قتل الدبلوماسيين الأتراك على أيدي المنظمات الإرهابية الأرمينية.

    تفيد أذرتاج أن المعرض الذي سيستمر حتى 30 مايو نظم من قبل إدارة المواصلات في الإدارة الرئاسية التركية.

    خصص المعرض للدبلوماسيين الأتراك الذين لم يتركوا مناصبهم على الرغم من تهديدات وهجمات المنظمات الإرهابية الأرمينية مثل "أسالا" (ASALA) و"زجاغ" (JCAG) وقُتلوا بين عامي 1973 و1984 على أيد الإرهابيين الأرمن ويضم المعرض أجنحة تحيي حكايات وصور للدبلوماسيين الشهداء باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.

    كما يقدم المعرض معلومات حول ما يسمى بـ"الإبادة الجماعية للأرمن" والعمل الذي قامت به تركيا لتوضيح وكشف حقيقة أحداث عام 1915 التي تحرض على إثارتها عمداً الجالية الأرمنية وبعض الدول.

    يشار إلى أن معرض "الدبلوماسيين الشهداء" سيقام في اسطنبول ولوس أنجلوس يومي 24 و26 أبريل الحالي.

     

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض في موضوع "الدبلوماسيين الشهداء" في اسطنبول
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    افتتاح معرض في موضوع "الدبلوماسيين الشهداء" في اسطنبول افتتاح معرض في موضوع "الدبلوماسيين الشهداء" في اسطنبول افتتاح معرض في موضوع "الدبلوماسيين الشهداء" في اسطنبول