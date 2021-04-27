سفير تركيا الجديد يقدم نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية الأذربيجاني

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

تسلم وزير الخارجية جيهون بايراموف 26 ابريل نسخة من اوراق اعتماد سفير تركيا الجديد في البلد جاهد باغجي.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير بايراموف هنأ السفير جاهد باغجي بمناسبة توظفيه مشيرا بامتنان الى وجود علاقات الصداقة والاخوة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين أذربيجان وتركيا.

واستلفت الوزير الى توظيف جاهد باغجي سفيرا لدى البلد في الفترة الخاصة مؤكدا على انهاء الاحتلال المستمر 30 سنة لجزء من اراضي أذربيجان وتحرير الاراضي من الاحتلال وابلغ أن دعم تركيا لموقف أذربيجان المحق ثبوت للمرة التالية أن البلدين ملة واحدة في الدولتين. ونوه الى بدء مرحلة جديدة ما بعد النزاع لفعاليات البلدين دبلوماسيا وسياسيا.

كما تناول الوزير بايراموف موضوع المجزرة المزعومة مبلغا أن تقديم هذه الاحداث كأنها مجزرة لا علاقة لها على الاطلاق مع الحقيقة مؤكدا على أن ذلك مظهر للضغط السياسي على تركيا.

ورفع السفير جاهد باغجي الشكر على الاستقبال ناقلا تحيات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الى الوزير بايراموف.

واشار السفير باغجي الى أن العلاقات التركية الأذربيجاني في اوجها التاريخي مشددا على دور هام في هذا السياق لعلاقات الصداقة والاخوة الموجودة بين قائدي البلدين.

وافاد السفير باغجي انه لا يدخر من جهد الا وسيبذله في سبيل توسيع التعاون في صيغ ثلاثية ورباعية ومتعددة الاطراف بجانب المزيد من تنمية العلاقات الثنائية خلال مدة عمله الدبلوماسي في البلد.

وتمنى الوزير بايراموف نجاحا للسفير التركي الجديد باغجي في فعالياته.