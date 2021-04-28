الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي العام لشركة "بوينغ"

باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف بالرئيس والمدير التنفيذي العام لشركة "بوينغ كوميرشيال ايربلينس" ستينلي ديل في 28 أبريل.

شهد اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية. قيل ان الشركة تتعاون مع أذربيجان منذ ما يزيد عن 20 عاما.

قال الرئيس إلهام علييف ان اذربيجان تنشئ مطارات جوية جديدة في اراضيها المحررة من الاحتلال مشيرا الى ضرورة توسيع أسطول الطائرات في البلد.

قيل ايضا ان اذربيجان تملك اسطولا كبيرا من طائرات النقل وهي ضمن البلدان الرائدة في هذا المجال.