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    علم وتعليم


    فرصة الدراسة في الدكتوراه بسلوفينيا

    ٢٨.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٣٨]

    باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

    اعلنت جمهورية سلوفينيا لمواطني اذربيجان منحة دراسية في مستوى الدكتوراه في علوم الأرض (خاصة في علم الكارست).

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم انه يمكن التعرف على التفاصيل في الإعلان على موقع الوزارة.

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