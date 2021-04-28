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    أذربيجان: تسجيل 1402 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و 2238 حالة شفاء ووفاة 32 شخصا

    ٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٧]

    باكو، 28 أبريل، أذرتاج

    سجلت إصابة 1402 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2238 مصاب هذا المرض وتوفي 32 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 316 ألف و 521 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 285 ألف و 24 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 4461 مريض ويستمر علاج 27036 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و 218 ألف و 111 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 11194 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1402 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و 2238 حالة شفاء ووفاة 32 شخصا
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