نخجوان تستضيف بطولة أذربيجان للشطرنج
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٤٠]
نخجوان، 29 أبريل، أذرتاج
تستضيف نخجوان بطولة أذربيجان للشطرنج.
أفادت أذرتاج أن الذكور سيتنافسون خلال الفترة ما بين 4-18 مايو فيما يتنافسن الإناث فترة 20-31 مايو.
وتنظم كلتا البطولتين بنظام دائري بمشاركة 12 لاعبا.
يتأهل بطل بطولة الذكور لكأس العالم بينما تتأهل بطلة الإناث لبطولة اوروبا.
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