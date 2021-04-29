نخجوان، 29 أبريل، أذرتاج تستضيف نخجوان بطولة أذربيجان للشطرنج. أفادت أذرتاج أن الذكور سيتنافسون خلال الفترة ما بين 4-18 مايو فيما يتنافسن الإناث فترة 20-31 مايو. وتنظم كلتا البطولتين بنظام دائري بمشاركة 12 لاعبا. يتأهل بطل بطولة الذكور لكأس العالم بينما تتأهل بطلة الإناث لبطولة اوروبا.

AZERTAG.AZ : نخجوان تستضيف بطولة أذربيجان للشطرنج

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