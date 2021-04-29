  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    نخجوان تستضيف بطولة أذربيجان للشطرنج

    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٤٠]

    نخجوان، 29 أبريل، أذرتاج

    تستضيف نخجوان بطولة أذربيجان للشطرنج.

    أفادت أذرتاج أن الذكور سيتنافسون خلال الفترة ما بين 4-18 مايو فيما يتنافسن الإناث فترة 20-31 مايو.

    وتنظم كلتا البطولتين بنظام دائري بمشاركة 12 لاعبا.

    يتأهل بطل بطولة الذكور لكأس العالم بينما تتأهل بطلة الإناث لبطولة اوروبا.

    AZERTAG.AZ :نخجوان تستضيف بطولة أذربيجان للشطرنج
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٤٤]
    أذربيجان تستضيف البطولة العالمية للجمباز الهوائي لاول مرة
    ٢٧.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٣٧]
    إلغاء كأس العالم للرماية في باكو
    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٠٢:٠٠]
    صباح يتعادل مع نفطجي في مباراة غير نزيهة
    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٥‎١]
    غابالا يخسر أمام قراباغ ضيفه بخماسية نظيفة
    نخجوان تستضيف بطولة أذربيجان للشطرنج