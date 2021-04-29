الوكالة الحكومية: النسخة الجديدة من واتساب تسرق معلوماتكم الشخصية
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٤٩]
باكو، 29 أبريل، أذرتاج
في الآونة الأخيرة، قدمت النسخة الجديدة من واتس اب تسمى واتساب بينك، وبدأت تكتسب شعبية. ويعتبر واتساب بينك تطبيق ضار تماماً. تنتشر هذه على شكل الروابط الأرشيفية (APK) من خلال مجموعات واتساب.
أفادت أذرتاج أن البيان بهذا الصدد جاء من مركز مكافحة حوادث الكمبيوتر لدى الوكالة الحكومية للاتصالات الخاصة وأمن المعلومات.
يذكر التقرير أيضاً أن واتساب بينك يطلب أولاً معلومات التسجيل الخاصة بكم ثم يسرق معلوماتكم الشخصية.
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