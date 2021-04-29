السويد تعلن منحة دراسية للطلاب من اذربيجان

باكو، 29 أبريل (أذرتاج)

أفاد مراسل اذرتاج ان المؤسسة السويدية اعلنت منحة دراسية لـ371 طالب أجنبي في الجامعات السويدية.

تقدم هذه المؤسسة التي تهدف الى تعريف العالم بالسويد منحا دراسية للطلاب من مواطني البلدان غير الاوروبية.

تسلمت المؤسسة السويدية 9298 طلب للحصول على المنحة الدراسية في السنة الدراسية ما بين 2021-2022. ان الاذربيجانيين ضمن قائمة الطلاب الاكثر حصولا على هذه المنحة الدراسية الى جانب مواطني روسيا ونيجيريا. يدرس الطلاب الحاصلون على المنحة في 28 مؤسسة للتعليم العالي في السويد معظمها في تخصصات العلوم الاجتماعية والتكنولوجيا.