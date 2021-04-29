لاعب الشطرنج الأذربيجاني قريب من الانتصار في مونتنغرو
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
باكو، 29 أبريل (أذرتاج)
يواصل لاعب الشطرنج الاذربيجاني آيدين سليمانلي لعبه الناجح في المنافسة في مدينة نيكشيج بالجبل الاسود.
أفادت أذرتاج ان اللاعب الاذربيجاني حصل على 7 نقط من 8 جولات ليتصدر المرتبة الاولى.
يتنافس اللاعب الاذربيجاني اليوم مع الفرنسي لويس ترافادون في الجولة الاخيرة.
يشارك في المنافسة 16 لاعبا للشطرنج من بينهم 5 غراند ماستر.
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