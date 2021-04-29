لاعب الشطرنج الأذربيجاني قريب من الانتصار في مونتنغرو

باكو، 29 أبريل (أذرتاج)

يواصل لاعب الشطرنج الاذربيجاني آيدين سليمانلي لعبه الناجح في المنافسة في مدينة نيكشيج بالجبل الاسود.

أفادت أذرتاج ان اللاعب الاذربيجاني حصل على 7 نقط من 8 جولات ليتصدر المرتبة الاولى.

يتنافس اللاعب الاذربيجاني اليوم مع الفرنسي لويس ترافادون في الجولة الاخيرة.

يشارك في المنافسة 16 لاعبا للشطرنج من بينهم 5 غراند ماستر.