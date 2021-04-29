  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    لاعب الشطرنج الأذربيجاني قريب من الانتصار في مونتنغرو

    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٢٥‎]

    باكو، 29 أبريل (أذرتاج)

    يواصل لاعب الشطرنج الاذربيجاني آيدين سليمانلي لعبه الناجح في المنافسة في مدينة نيكشيج بالجبل الاسود.

    أفادت أذرتاج ان اللاعب الاذربيجاني حصل على 7 نقط من 8 جولات ليتصدر المرتبة الاولى.

    يتنافس اللاعب الاذربيجاني اليوم مع الفرنسي لويس ترافادون في الجولة الاخيرة.

    يشارك في المنافسة 16 لاعبا للشطرنج من بينهم 5 غراند ماستر.

    AZERTAG.AZ :لاعب الشطرنج الأذربيجاني قريب من الانتصار في مونتنغرو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٤٠]
    نخجوان تستضيف بطولة أذربيجان للشطرنج
    ٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٤٤]
    أذربيجان تستضيف البطولة العالمية للجمباز الهوائي لاول مرة
    ٢٧.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٣٧]
    إلغاء كأس العالم للرماية في باكو
    ٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٠٢:٠٠]
    صباح يتعادل مع نفطجي في مباراة غير نزيهة
    لاعب الشطرنج الأذربيجاني قريب من الانتصار في مونتنغرو