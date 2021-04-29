  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع سعر برميل النفط

    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٣٣]

    باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 67.70 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.43 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 64.18 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.32 دولارا.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٣]
    استخراج 140 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" حتى الآن
    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٧]
    تصدير أكثر من 5 مليارات متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال
    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٨]
    شركة "بي بي" وشركاؤها تستثمر 614 ألف دولار في مشاريع اجتماعية في أذربيجان
    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:١٥‎]
    2425 أذربيجاني يعملون في شركة بي بي
    ارتفاع سعر برميل النفط