أذربيجان: تسجيل 1392 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2274 حالة شفاء ووفاة 29 شخصا

باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1392 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2274 مصاب هذا المرض وتوفي 29 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 317 ألف و913 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 287 ألف و298 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4490 مريض ويستمر علاج 26125 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و229 ألف و867 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 11756 فحص طبي.