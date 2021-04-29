تطعيم 15 ألفا و465 شخص في أذربيجان خلال اليوم

باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 15 الفا و465 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال 29 أبريل اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 6259 شخص منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و9206 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و471 ألف و579 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم 959 الف و804 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و511 الف و775 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.