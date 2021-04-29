شركة "بي بي" وشركاؤها تستثمر 614 ألف دولار في مشاريع اجتماعية في أذربيجان

باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

استثمرت شركة بي بي البريطانية مع شركائها في المشاريع الاجتماعية في أذربيجان 284 ألف دولار خلال الربع الاول من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن شركة بي بي وشركاؤها دعمت عددا من مشاريع الاستثمار الاجتماعية الكبرى. تشمل هذه المشاريع برامج التعليم وبناء القدرات وخلق المهارات والكفاءات في الجاليات المحلية وتوفير البنية التحتية الاجتماعية للجاليات وتمكين للشركات المحلية من الوصول إلى التمويل والدعم من خلال التدريب ودعم نمو التراث الثقافي والرياضة والمساعدة التقنية للوكالات الحكومية.

أنفقت الشركة وشركاء في المشاريع المشتركة التي تعمل فيها 330 الف دولار على مشاريع الاستثمار الاجتماعي في أذربيجان خلال 3 أشهر. وأنفقت شركة بي بي مع شركائها 614 الف دولار على مشاريع في أذربيجان خلال اشهر يناير-مارس.