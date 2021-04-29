تصدير أكثر من 5 مليارات متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال

باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم تصدير 5 مليارات متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" ان حجم تصدير الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال في العام الماضي وصل إلى 60 مليون متر مكعب معياري يوميا متوسطا.

صدرت محطة سانغاتشال أكثر من 60 مليون برميل من النفط والمكثفات وبما في ذلك 52 مليون برميل عبر "باكو - تبيليسي – جيهان" وأكثر من 8 ملايين برميل عبر خط أنابيب التصدير الغربي خلال 3 أشهر. في الربع الأول صدرت المحطة 56 مليون متر مكعب قياسي (أكثر من مليار و897 مليون قدم مكعب قياسي) من محطة "شاه دنيز" أيضا.