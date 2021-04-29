إعلان أسماء بلدان التعاون الاسلامي التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان

باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الفترة ما بين أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وإيران وأوزبكستان في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية.

وشكلت العمليات التجارية مع تركيا مليار و118.2 مليون دولار ومع إيران 101.2 مليون دولار ومع أوزبكستان 20 مليون دولار.

وزاد حجم التبادل التجاري مع تركيا وإيران مقارنة بالشهر نفسه في عام 2020.