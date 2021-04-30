  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إنتاج النفط من "أذري - جيراق – جونشلي" يبلغ 3.9 مليار برميل

    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٤٧]

    باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تجاوز إجمالي الإنتاج حتى الآن 3.9 مليار برميل منذ أول إنتاج للنفط من حقول "أذري - جيراق – جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان".

    يذكر أنه خلال الربع الاول من العام الجاري بلغ الإنتاج من حقول "أذري – جيراق - جونشلي" 44 مليون برميل أي 6 ملايين طن. واستمر الإنتاج المستقر من حقول "أذري – جيراق - جونشلي" بأمان وموثوقية خلال الربع. بلغ إجمالي الإنتاج من "أذري – جيراق - جونشلي" (30 ألف) و"أذري الوسطى" (112 ألف) و"أذري الغربية" (130 ألف) و"أذري الشرقية" (79 ألف) و"دارينسولو جوناشلي" (89 ألف) و"غربي جيراق" (44 ألف) 484 ألف برميل يوميًا خلال العام الجاري.

    تم تشغيل 133 إنتاج للنفط و45 بئر ماء و8 آبار لحقن الغاز من حقول "أذري – جيراف - جونشلي" بحلول نهاية العام.

    تم حفر آبار لإنتاج النفط وبئرين لحقن المياه في البلوك.

    حصة الشركاء في "أذري – جيراق - جونشلي": بي بي (30.37 بالمائة) و"AzACG" (سوكار) 25 بالمائة "MOL" 9.57 بالمائة و"Inpex" 9.31 بالمائة و"Equinor" 7.27 بالمائة و"ExxonMobil" 6.79 بالمائة و"TPAO" 5.73 بالمائة و"Itochu" 3.65 بالمائة و"ONGC Videsh Limited (OVL)" 2.31 في المائة.

    وقعت حكومة أذربيجان وسوكار اتفاقية معدلة حول التطوير المشترك لشركة "أذري – جيراق - جونشلي" ومشاركة الإنتاج مع الشركاء الدوليين في 14 سبتمبر عام 2017. تم التصديق على الاتفاقية من قبل المجلس الملي لجمهورية أذربيجان في 31 أكتوبر من نفس العام.

    AZERTAG.AZ :إنتاج النفط من "أذري - جيراق – جونشلي" يبلغ 3.9 مليار برميل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٠٧]
    نقل 482 مليون طن من النفط عبر "باكو – تبيليسي – جيهان" حتى الآن
    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٤٨]
    حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-آسيمان"
    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٣]
    استخراج 140 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" حتى الآن
    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٧]
    تصدير أكثر من 5 مليارات متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال
    إنتاج النفط من "أذري - جيراق – جونشلي" يبلغ 3.9 مليار برميل