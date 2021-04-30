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    حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-آسيمان"

    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٤٨]

    باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تحفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-آسيمان" في القطاع الاذربيجاني في بحر الخزر.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" ان أعمال حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-اسيمان" بدأت في شهر مارس من العام الجاري. وصلت اعماق الحفر الى 7189 متر في قاع البحر. بعد وصول الحفر الى العمق المخطط في المشروع سيتم تحليل المعلومات المكتسبة.

    AZERTAG.AZ :حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-آسيمان"
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    حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-آسيمان"