حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-آسيمان"
AzerTAg.az
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٤٨]
باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تحفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-آسيمان" في القطاع الاذربيجاني في بحر الخزر.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" ان أعمال حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-اسيمان" بدأت في شهر مارس من العام الجاري. وصلت اعماق الحفر الى 7189 متر في قاع البحر. بعد وصول الحفر الى العمق المخطط في المشروع سيتم تحليل المعلومات المكتسبة.
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