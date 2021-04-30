حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-آسيمان"

باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تحفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-آسيمان" في القطاع الاذربيجاني في بحر الخزر.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" ان أعمال حفر اول بئر استكشافي في حقل "شفق-اسيمان" بدأت في شهر مارس من العام الجاري. وصلت اعماق الحفر الى 7189 متر في قاع البحر. بعد وصول الحفر الى العمق المخطط في المشروع سيتم تحليل المعلومات المكتسبة.