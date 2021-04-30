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    نقل 482 مليون طن من النفط عبر "باكو – تبيليسي – جيهان" حتى الآن

    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٠٧]

    باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم تصدير أكثر من 6.7 مليون طن (51 مليون برميل) من النفط الخام عبر خط أنبوب النفط التصديري الرئيسي "باكو – تبيليسي – جيهان" وتحميلها على 70 ناقلة في ميناء جيهان، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان".

    ينقل حاليا خط أنابيب "باكو – تبليسي - جيهان" بشكل أساسي نفط "أذري - جيراق – جونشلي" ومكثفات "شاه دنيز" من أذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، يتم نقل كميات أخرى من النفط الخام والمكثفات، بما في ذلك النفط من تركمانستان وروسيا وكازاخستان عبر خط الأنابيب.

    حصة الشركاء في "أذري – جيراق - جونشلي": بي بي (30.37 بالمائة) و"AzACG" (سوكار) 25 بالمائة "MOL" 9.57 بالمائة و"Inpex" 9.31 بالمائة و"Equinor" 7.27 بالمائة و"ExxonMobil" 6.79 بالمائة و"TPAO" 5.73 بالمائة و"Itochu" 3.65 بالمائة و"ONGC Videsh Limited (OVL)" 2.31 في المائة.

    AZERTAG.AZ :نقل 482 مليون طن من النفط عبر "باكو – تبيليسي – جيهان" حتى الآن
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