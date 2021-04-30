أناما تكشف عن ألغام وذخائر في قوبادلي

قوبادلي، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم تحييد الألغام والذخائر في أراضي قرية خانليق لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان موظفي وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام "أناما" حيدوا لغمين مضادين للمشاة و8 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر و47 صاروخا غير متفجر في اراضي محافظ قوبادلي ضمن عمليات البحث والتحري.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة أناما نظمت زيارة أخرى لمجموعة من الصحفيين إلى منطقتي زنجيلان وقوبادلي. وشاهد الصحفيون عمليات تطهير الاراضي السكنية المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام والذخائر غير المنفجرة.