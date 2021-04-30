النائبة الاوكرانية: على أذربيجان واوكرانيا السعي الى ايصال تبادل البضائع الى 5ر1 مليار دولار على الاقل

كييف، 29 أبريل، أذرتاج

حسنت أذربيجان واوكرانيا خلال السنوات الاخيرة فعاليات اقتصادية متبادلة الى درجة مهمة ويجب ألا نخفض من سرعة لأن امكانات كبيرة ومن الواجب السعي الى ايصال حجم تبادل البضائع الى 5ر1 مليار دولار على الاقل.

قالت نائبة الرادا العالية الاوكرانية عضو اللجنة البرلمانية الاوكرانية لشؤون سياسة المالية والضرائب والجمارك إيرينا الله وردييفا في تصريح لها لوكالة أذرتاج إن هذه المهمة يمكن أن يساعدها قبل كل شيء دارة أذربيجان للتجارة المؤسس عام 2018م والمنفذ اعمالا ناجحة جدا. واضافت أن الاعمال وكذلك العلاقات على المستوى الحكومية والعلاقات الموثوقة والمشاريع المشتركة أحسن وسائل لزيادة تبادل البضائع والسلع. كما ينبغي لنا أن نسعى الى ازالة موانع كلها امام التجارة المفيدة المتبادلة.

ولفت النائبة الاوكرانية الى أن العلاقات الوثيقة موجودة بين البرلمانين ويجتمع وفدا كلا البرلمانين نظاميا وسنواصل ذلك ويمكن أن يساعد النواب مسائل الاعمال والتجارة وذلك جهة مهمة جدا من جهات الدبلوماسية البرلمانية ايضا ويسرنا كل اتصال مشترك دائما.

حسينلي مراسل أذرتاج