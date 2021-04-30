قتيل و17 مصابا في مواجهة نارية في حدود قيرغيزستان وطاجيكستان بدوافع السيطرة على موارد المياه

بشكيك، دوشنبه، 30 أبريل، أذرتاج

نشبت مواجهة مسلحة من جديد بين الطرفين بدوافع السيطرة على موارد المياه عند حدود قيرغيزستان وطاجيكستان.

قالت وزارة الداخلية القيرغيزية في بيان إن المواجهة اندلعت إثر أخذ الجانب الطاجيكي في تركيب كاميرات مراقبة على السيطرة على موارد المياه في اراضي قرية كوك طاش بمحافظة باتكين القيرغيزية. كما أن الطرف الطاجيكي استهدف اهالي القرية القيرغيزية بالرمي بالحجارة واستخدم من بنادق الصيد.

وحصدت الاشتباكات النابة مساء الامس قتيلا و17 مصابا اخر. وأجلت قيرغيزستان اكثر من 400 مواطن من منطقة النزاع الى مناطق آمنة.

وتجري حاليا محادثات بين مختلف المؤسسات من اجل ازالة المواجهة.

كنكرلي مراسل اذرتاج