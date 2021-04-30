الأمن الغذائي يحظر استيراد جميع انواع لحم الطير والبيض من روسيا وفرنسا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا
AzerTAg.az
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٠٢:٣٦]
باكو، 30 أبريل، أذرتاج
تواصل وكالة الأمن الغذائي تدابير الرقابة على المنتجات الغذائية المستورد الى البلد.
أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن منظمة الصحة الحيوانية اعلنت ظهور انفلونزا الطيور الخطيرة في بعض مناطق روسيا وفرنسا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا. وقررت الامن الغذائي بحظر استيراد لحم الطير والبيض من المناطق المذكورة مع اشعار جهاز الجمارك بالامر طالبة بتشديد اجراءات الفحص والتفتيش بحق مراكب النقل القادمة من البلاد المشار اليها او تعبر اراضي البلد بالترانزيت.
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