السفير: نفتح دار أذربيجان للتجارة في كازاخستان الى نهاية مايو

باكو، 30 أبريل، أذرتاج

قال السفير الأذربيجاني في كازاخستان رشاد محمدوف إن حفل تدشين دار أذربيجان للتجارة في كازاخستان من المرتقب أن ينظم الى نهاية مايو العام الحالي.

أفادت أذرتاج عن السفير محمدوف قوله في كلمة ألقاها في ملتقى الاعمال الى الاعمال بين أذربيجان وكازاخستان المنظمة 29 ابريل إنه يخطط فتح فروع لدار التجارة في المستقبل لدى مختلف مناطق كازاخستان ايضا.

واضاف أن افتتاح دار التجارة يهتم به مستهلكون كازاخ ومنتجون اذريون على حد سواء فقد ساهمنا من جانبنا في اقامة هذه العلاقات والاتصالات وفعاليات المؤسسات والمنظمات المنظمة في كازاخستان وسنواصل دعمنا.