قيرغيزستان وطاجيكستان تتفق على وقف اطلاق النار

بشكيك، دوشنبه، 30 أبريل، أذرتاج

اتفقت قيرغيزستان وطاجيكستان على وقف اطلاق النار وعادة قوات الطرفين المسلحة الى مواقع كانت مرابطة فيها قبل الاشتباكات.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الخارجية القيرغيزية أن الاتفاقية تم التوصل اليها نتيجة لمفاوضات جرت بين وزيري الخارجية القيرغيزي والطاجيكي روسلان كازاك بايف وسراج الدين محيي الدين.

والاشتباكات المسلحة دارت بين الطرفين منذ نهار الامس اسفرت عن مقتل شخص واصافة 46 آخر فيما اجلت قيرغيزستان اكثر من 400 مدني من منطقة المواجهة الى مناطق آمنة.

هذا وقد سبق أن قالت وزارة الداخلية القيرغيزية في بيان إن المواجهة اندلعت إثر أخذ الجانب الطاجيكي في تركيب كاميرات مراقبة على السيطرة على موارد المياه في اراضي قرية كوك طاش بمحافظة باتكين القيرغيزية. كما أن الطرف الطاجيكي استهدف اهالي القرية القيرغيزية بالرمي بالحجارة واستخدم من بنادق الصيد.

كنكرلي مراسل اذرتاج