الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الليتواني والوفد المرافق له (تم تحديثه)

باكو، 30 أبريل (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 30 أبريل وزير الخارجية الليتواني غابريلوس لاندسبرغس والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء العلاقات الثنائية بين أذربيجان وليتوانيا ومسائل الأمن الإقليمي. ولفت انتباه الوزير الليتواني الى تحرير الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال الأرميني الذي دام حوالي 30 عاما والموقف الاذربيجاني من الوضع الناشئ بعد فترة ما بعد الحرب.

اثناء الحديث نوقشت مسائل التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وأعرب الجانبان عن املهما في استكمال المحادثات الوشيك حول مشروع اتفاقية جديدة بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الأوروبي.