تخطيط افتتاح مندوبيتين تجارية وسياحية لأذربيجان في إسرائيل

باكو، 30 أبريل (أذرتاج)

الشركات الإسرائيلية حريصة على المشاركة في إعادة إعمار الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد انه جرى لقاء عبر الاتصال المرئي بين وزير الاقتصاد ميكائل جباروف ووزير الخارجية الإسرائيلي قابي آشكينازي.

أكد جباروف على المستوى العالي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين أذربيجان وإسرائيل. وأعرب عن شكره لإسرائيل على دعمها للموقف العادل لأذربيجان وجهودها الإنسانية لها إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

كما شهد اللقاء بحث التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وإسرائيل. قيل ان حوالي 90 شركة إسرائيلية تعمل بنجاح في المجالات المختلفة من الاقتصاد في أذربيجان. اشير الى أهمية نشاط اللجنة الأذربيجانية الإسرائيلية الحكومية المشتركة وغرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية الأذربيجانية في تطوير العلاقات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع المبنية على المبادرات الجديدة. لفت وزير الاقتصاد الاذربيجاني الى وجود إمكانيات كبيرة للتعاون بين أذربيجان وإسرائيل في مجالات إعادة إعمار الأراضي المحررة والطاقة والصحة والاستثمارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وإدارة قطاع الماء والسياحة وغيرها من المجالات.

من جانبه شدد وزير الخارجية الإسرائيلي آشكينازي على أهمية توسيع العلاقات بين البلدين، حرص الشركات الإسرائيلية على المشاركة في إعادة إعمار الأراضي الأذربيجانية المحررة. كما أجريت في اللقاء مناقشات حول مسائل تطوير الشراكة الاستراتيجية الثنائية والتعاون في مجال مكافحة الجائحة.

كذلك عقد الاجتماع الثاني للجنة الأذربيجانية الإسرائيلية الحكومية المشتركة. أشار الوزير جباروف في اللقاء الى علاقات الشراكة المثمرة والصداقة بين أذربيجان وإسرائيل وقال ان العزم السياسي لقيادتي الدولتين والامكانيات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين يخلق بيئة وطيدة لتطوير التعاون.

قال وزير الاقتصاد ان أذربيجان تخطط في افتتاح مندوبيتين تجارية وسياحية لها في إسرائيل قريبا.

قال الوزير الاذربيجاني ان البلد يسعى الى التحول الى مكان للابتكارات المعاصرة. دعا الشركات الإسرائيلية الى توظيف استثمارات في المجمعات الصناعية في البلد.

من جانبه تحدث الوزير الإسرائيلي عن وجود إمكانيات واسعة للتعاون بين البلدين.

على اعقاب الاجتماع الثاني للجنة المشتركة تم التوقيع على بروتوكول. وقعه وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي آشكينازي. تنص الوثيقة على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والصحة والتجارة والاستثمارات والرقمنة والزراعة والأمن الغذائي وقطاع الماء والسياحة والتعليم والعلوم والثقافة وغيرها من المجالات.