باكو، 30 أبريل (أذرتاج) جرى اليوم في 30 أبريل لقاء على انفراد بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الليتواني غابريلوس لاندسبرغس. أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء استمر بعد هذا بحضور وفدين لكلا الطرفين.

AZERTAG.AZ : لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان وليتوانيا

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