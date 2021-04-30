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    تدشين قاعدة عسكرية "آغ كول" لحرس الحدود

    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٤:١٠]

    باكو، 30 أبريل (اذرتاج).

    تم تدشين قاعدة عسكرية جديدة "آغ كول" تابعة لحرس الحدود في "شامكير".

    تم تزويد القاعدة العسكرية بكل المعدات والأجهزة اللازمة وأنشئت فيها مطعم وثكنيات وغرف الحمام ومخازن وأنظمة التهوية والتدفئة والإضاءات المركزية.

     

    AZERTAG.AZ :تدشين قاعدة عسكرية "آغ كول" لحرس الحدود
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