وزير الخارجية: أذربيجان تنفذ بشكل كامل شروط البيان الثلاثي

باكو، 30 أبريل (اذرتاج).

نشأ الواقع الجديد في جنوب القوقاز بعد انتصار أذربيجان في حرب 44 يوما الوطنية. هناك عدد من المسائل التي تقلق الجانب الاذربيجاني في فترة ما بعد الحرب وبعد النزاع. إحدى هذه المسائل مرتبطة بالمخربين الأرمن.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقد اليوم.

قال الوزير: "واصلت أرمينيا احتلال الأراضي الأذربيجانية لمدة قرابة 30 عاما. وحررت أذربيجان أراضيها بانتصارها الكبير عام 2020.

يسعى بلدنا دائما الى ضمان السلام والامن في المنطقة، ذلك استرشادا بمبادئ التعايش السلمي. تنفذ أذربيجان بشكل كامل شروط البيان الثلاثي. إن المخربين الأرمن الذين ارتكبوا عملا تخريبيا استفزازيا بعد اتفاق 10 نوفمبر عام 2020 لا يُعتبرون أسرى الحرب، حسبما قال الوزير.