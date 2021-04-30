وزير الخارجية يناشد دول العالم والمنظمات الدولية لزيادة الضغوط على أرمينيا

باكو، 30 أبريل (أذرتاج)

تتخذ خطوات منظمة ومتتالية لإعادة النازحين الى الأراضي المحررة من الاحتلال. قد زرعت في هذه الأراضي ألغام خلال 30 عاما من الاحتلال. رغم مناشدات أذربيجان والشركاء الدوليين، ترفض أرمينيا تسليم خرائط الحقول الملغومة وتواصل جرائم حرب.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقد اليوم.

أضاف الوزير ان 22 شخصا قُتلوا و100 شخص جُرحوا جراء انفجار ألغام منذ 10 نوفمبر عام 2020. يجب ألا تصمت دول العالم والمنظمات الدولية أمام هذا وأن تزيد من الضغوط على أرمينيا.

في حديثه عن العلاقات بين ليتوانيا وأذربيجان قال بايراموف: "أذربيجان تبدي أهمية كبيرة لتوسيع التعاون مع ليتوانيا. ان تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الجوانب على السواء في دائرة اهتمام لكلا البلدين. كذلك تتطور العلاقات بين برلماني كلا البلدين.

وزاد الوزير ان ذمة إمكانيات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ننوي تطوير التعاون في مجالات الزراعة والصناعة الغذائية والطاقة البديلة والمسائل الإنسانية"، حسبما قال الوزير بايراموف.