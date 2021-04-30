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    وزير الخارجية الليتواني: مستعدون لكل التعاون مع أذربيجان

    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٢٨]

    باكو، 30 أبريل (أذرتاج).

    ليتوانيا حريصة على التعاون مع بلدان جنوب القوقاز، وبالطبع مع أذربيجان. نحرص على المزيد من توسيع هذه العلاقات. كذلك ننوي توسيع العلاقات ليس فقط في المستوى الاقتصادي فحسب بل في المجال السياسي أيضا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الليتواني غابريلوس لاندسبيركيس في مؤتمر صحفي مشترك عقده في باكو اليوم مع نظيره الاذربيجاني جيهون بايراموف.

    أكد وزير الخارجية الليتواني ان السلام والامن في المنطقة شرط مهم. ليتوانيا مستعدة لكل التعاون الذي سيقترحه الجانب الاذربيجاني.

    وقال الوزير الليتواني ان ثمة إمكانية كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي. أذربيجان اكبر شريك تجاري لليتوانيا في القوقاز. كذلك تؤيد ليتوانيا توسيع التعاون السياسي بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

     

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