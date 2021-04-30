كازاخستان حريصة على تطوير التجارة البحرية مع تركمانستان

نورسلطان، 30 أبريل (اذرتاج).

كازاخستان حريصة على تطوير علاقات التجارة البحرية مع تركمانستان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصناعة وتنمية البنية التحتية الكازاخستانية ان الوزير بيبوت آتامكولوف والسفير التركمانستاني في البلد باتير رجبوف ناقشا في اللقاء مسائل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. استعرض الطرفان تطوير مواصلات تجارية بحرية.

ركز الوزير اهتمامه على تطوير نقل الشحن بين مينائي آكطاو وتركمانباشي، كذلك خدمة ناقلات الشحن.

قال الجانب التركماني انه حريص على شراء منتجات الشركات الكازاخستانية وتوسيع ترانزيت نقل الشحن في كافة الاتجاهات.