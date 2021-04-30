لاعب الشطرنج الاذربيجاني يفوز المكان الأول في منافسة مونتنغرو
AzerTAg.az
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٥٦]
باكو، 30 أبريل (اذرتاج).
فاز لاعب الشطرنج الاذربيجاني آيدن سليمانلي بالمركز الأول في منافسة في مدينة نيكسيج بالجبل الأسود.
أفادت وكالة أذرتاج ان لاعب الشطرنج الاذربيجاني حصل على المركز الأول مع 8 نقاط من 9 جولات ومع إضافة 25 نقطة الى نظامه في تصنيف إيلو. شارك في المنافسة 16 لاعبا منهم 5 غراند ماستر.
كذلك كان سليمانلي قد فاز بمنافسة "فلاديمير باتو كونتيج" التذكارية في مونتغرو قبل هذه المنافسة الأخيرة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٤٠]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٤٤]
٢٧.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٣٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٢٨]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٢١]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٢٠]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٤٠]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٢٣]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٤٤]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٠٠]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٥٨]
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٠٦]
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٣٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٥١]
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٢:١٤]
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٠:٣٣]
٢٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٥٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٥٨]
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٥٨]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٣]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٧]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠٥]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٢١]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٤:١٠]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٠٢:٣٦]
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٠٢:٠٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك