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    لاعب الشطرنج الاذربيجاني يفوز المكان الأول في منافسة مونتنغرو

    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٦]

    باكو، 30 أبريل (اذرتاج).

    فاز لاعب الشطرنج الاذربيجاني آيدن سليمانلي بالمركز الأول في منافسة في مدينة نيكسيج بالجبل الأسود.

    أفادت وكالة أذرتاج ان لاعب الشطرنج الاذربيجاني حصل على المركز الأول مع 8 نقاط من 9 جولات ومع إضافة 25 نقطة الى نظامه في تصنيف إيلو. شارك في المنافسة 16 لاعبا منهم 5 غراند ماستر.

    كذلك كان سليمانلي قد فاز بمنافسة "فلاديمير باتو كونتيج" التذكارية في مونتغرو قبل هذه المنافسة الأخيرة.

     

    AZERTAG.AZ :لاعب الشطرنج الاذربيجاني يفوز المكان الأول في منافسة مونتنغرو
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