لاعب الشطرنج الاذربيجاني يفوز المكان الأول في منافسة مونتنغرو

باكو، 30 أبريل (اذرتاج).

فاز لاعب الشطرنج الاذربيجاني آيدن سليمانلي بالمركز الأول في منافسة في مدينة نيكسيج بالجبل الأسود.

أفادت وكالة أذرتاج ان لاعب الشطرنج الاذربيجاني حصل على المركز الأول مع 8 نقاط من 9 جولات ومع إضافة 25 نقطة الى نظامه في تصنيف إيلو. شارك في المنافسة 16 لاعبا منهم 5 غراند ماستر.

كذلك كان سليمانلي قد فاز بمنافسة "فلاديمير باتو كونتيج" التذكارية في مونتغرو قبل هذه المنافسة الأخيرة.