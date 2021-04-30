وسائل الاعلام المصرية تسلط الضوء على عرض منتجات "صنع في أذربيجان" في القاهرة

باكو، 30 أبريل (اذرتاج).

سلطت وسائل الاعلام المصرية المعروفة، منها "الأهرام" و"اخبار اليوم" و"الغد" و"الدبلوماسي" وغيرها الضوء على حفل عرض منتجات في أحد فنادق القاهرة تحت عنوان "صنع في أذربيجان"، نظمت سفارة أذربيجان بالقاهرة، معرض لمنتجاتها الغذائية لكي تشارك الشعب المصري أجواء شهر رمضان المبارك.

وقالت السفارة في بيان لها، إنه "من المعلوم أن البلدان المسلمة ومنها جمهورية مصر الصديقة تستقبل شهر رمضان المبارك وتستعد لها بطريقة خاصة"، مضيفة أن "شوارع مصر تتزين بطقوس رمضانية، وتقام صلاة التراويح في المساجد، ويتناول الناس إفطارهم معا في البيوت والمطاعم، وفي بعض الأحيان يقيم المصريون مائدة إفطار سواء في الشوارع والميادين أو الفنادق المشهورة، حسبما كتبت صحيفة "الاهرام" المصرية الشهيرة.

وشملت منتجات أذربيجان المعروضة عين الجمل، البندق، اللوز، والبهمز، والزبيب، والمشمش، وعصائر الفاكهة، والمربات، والعسل الطبيعي، والحلويات الأذربيجانية (شكربورا والبقلاوة)، والشاي بمختلف الأنواع.

وقد قوبل الحدث باهتمام كبير من الجمهور المصري، بما فيهم ضيوف الفندق، حيث تزامن مع ساعات الإفطار اليوم الخميس، حيث تعرف الضيوف على مذاق وجودة المنتجات الأذربيجانية، وأعربوا عن رضاهم عن الحدث، كما جذب انتباه رجال الأعمال المصريين المهتمين بتطوير بيئة الأعمال بين البلدين.