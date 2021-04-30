اكتشاف النسخة الهندية لفيروس كورونا المستجد في فرنسا

باريس، 30 ابريل (أذرتاج)

اكتشفت النسخة الهندية لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا البيان أطلقته إدارة الصحة الإقليمية. قيل ان وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران رفض وجود النسخة الهندية من الفيروس في حين أكدت إدارة منطقة لوت أيت غاروني اكتشاف هذه النسخة فيها.

يقال ان هذه النسخة اكتشفت أيضا في الشخص الذي ورد من الهند الى مدينة تولوز وقدم فحصا صحيا جديدا للسفر الى الخارج. تم فرض قيود على تحركات هذا المصاب.

كذلك اكتشفت النسخة الهندية من الفيروس في مدينة بوردو.