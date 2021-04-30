أذربيجان: تسجيل 1196 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2162 حالة شفاء ووفاة 27 شخصا
AzerTAg.az
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٢٦]
باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
سجلت إصابة 1196 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2162 مصاب هذا المرض وتوفي 27 شخصا مصابا بالفيروس.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 319 ألف و109 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 289 ألف و460 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4517 مريض ويستمر علاج 25132 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و241 ألف و186 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 11319 فحص طبي.
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