بشكيك، دوشنبه، 30 أبريل، أذرتاج

ما برحت الاوضاع متوترة عند حدود قيرغيزستان مع طاجيكستان من نهار الامس حيث أن تبادل اطلاق النار مستمرة على فترات بولاية ليلاك.

قالت لجنة الامن القومي القيرغيزسة إن معلومات اخيرة افادت أن خسائر قيرغيزستان في الاوراح 13 شخصا مع اصابة 134 آخر واستهدفت طاجيكستان منافذ الحدود ومناطق قريتي تورت كوجو وجير دوبو بمحافظة باتكين بمروحية مي 24 العسكرية وما تراقب وحدات طاجيكية على منافذ حدودية باستهدافها بطلقات نارية باستمرار.

وقالت طاجيكستان إن المواجهات المسلحة اسفرت عن مقتل 8 طاجيك واصابة 110 آخر.

والنائب الاول لرئيس الوزراء القيرغيزي نوفيكوف ورئيس لجنة الامن القومي طاشييف في منطقة المواجهة برفقة رؤساء وقادة سائر المؤسسات ذات الصلة.

كما زار فريق من نواب البرلمان القيرغيزي منطقة النزاع واجتمعوا بالجنود والمواطنين النازحين بيوتهم قسرا.

ولم يك من الممكن الى الحين تطبيع الاوضاع وتسوية النزاع تماما.

كنكرلي مراسل أذرتاج