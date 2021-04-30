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    تطعيم 16 ألفا و639 شخص في أذربيجان خلال اليوم

    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٢]

    باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 16 ألفا و639 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال 30 أبريل اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 6328 شخص منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و10311 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و488 ألف و218 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم 966 الف و132 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و522 الف و86 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :تطعيم 16 ألفا و639 شخص في أذربيجان خلال اليوم
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