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    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 270.1 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة

    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٤٨]

    باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 270.1 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال مارس.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه في الشهر الماضي استوردت أذربيجان بضائع من بلدان رابطة الدول المستقلة بقيمة 102.1 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 270.1 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة
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