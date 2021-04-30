إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
AzerTAg.az
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٢]
باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وإسبانيا والبرتغال في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 3 أشهر من العام الجاري.
بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليار و469.6 مليون دولار أمريكي وإلى إسبانيا 182.1 مليون دولار والى البرتغال 123.8 مليون دولار.
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