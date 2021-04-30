إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وإسبانيا والبرتغال في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 3 أشهر من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليار و469.6 مليون دولار أمريكي وإلى إسبانيا 182.1 مليون دولار والى البرتغال 123.8 مليون دولار.