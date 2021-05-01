مناقشة آفاق تطوير العلاقات العسكرية الفنية بين أذربيجان وتركيا

باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

التقى وزير الانتاج الحربي الاذربيجاني مدد قولويف اليوم مع رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير والوفد المرافق له.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الانتاج الحربي أن الجانبين ناقشا الوضع الحالي للعلاقات العسكرية الفنية بين أذربيجان وتركيا وآفاق التنمية المستقبلية خلال الاجتماع وتبادلا وجهات النظر حول هذا الموضوع.