مناقشة آفاق تطوير العلاقات العسكرية الفنية بين أذربيجان وتركيا
AzerTAg.az
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:٢٦]
باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
التقى وزير الانتاج الحربي الاذربيجاني مدد قولويف اليوم مع رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير والوفد المرافق له.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الانتاج الحربي أن الجانبين ناقشا الوضع الحالي للعلاقات العسكرية الفنية بين أذربيجان وتركيا وآفاق التنمية المستقبلية خلال الاجتماع وتبادلا وجهات النظر حول هذا الموضوع.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:٥٩]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:٥٥]
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٠٢:٠٠]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٢٨]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٢١]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٢٠]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٤٠]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:٤١]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٥]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٨]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٤]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:١٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٥٨]
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٠٦]
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٣٧]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:١٤]
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٢:١٤]
٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٠:٣٣]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٢]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٢٦]
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٥٨]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٤]
٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٣]
٢٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٧]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:٥٩]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:٥٥]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:٢٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٤:١٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك