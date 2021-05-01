  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    مناقشة آفاق تطوير العلاقات العسكرية الفنية بين أذربيجان وتركيا

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [٠٠:٢٦]

    باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    التقى وزير الانتاج الحربي الاذربيجاني مدد قولويف اليوم مع رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير والوفد المرافق له.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الانتاج الحربي أن الجانبين ناقشا الوضع الحالي للعلاقات العسكرية الفنية بين أذربيجان وتركيا وآفاق التنمية المستقبلية خلال الاجتماع وتبادلا وجهات النظر حول هذا الموضوع.

    AZERTAG.AZ :مناقشة آفاق تطوير العلاقات العسكرية الفنية بين أذربيجان وتركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [٠٠:٥‎٩]
    مظهر آخر من مظاهر البربرية الأرمنية: تمثال مهاتما غاندي يحرق في يريفان
    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [٠٠:٥‎٥‎]
    حل "الرابطة العامة للطائفة الأذربيجانية لمنطقة قره باغ الجبلية"
    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٠٢:٠٠]
    الصحفيون يزورون شجرة الدلب الشرقية عمرها 900 عام في هادروت
    ٢٩.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٥‎٧]
    في إطار الجولة الاعلامية، قام الصحفيون بزيارة كهف آزيخ، كما غرسوا أشجار في قرية قره ممادلي بمقاطعة فضولي
    مناقشة آفاق تطوير العلاقات العسكرية الفنية بين أذربيجان وتركيا