تقديم أول برنامج أذربيجاني مضاد للفيروس

باكو، 1 مايو، أذرتاج

أصدر مركز مكافحة حوادث الكمبيوتر للدائرة الحكومية لأمن لاتصالات والمعلومات الخاصة نسخة "بيتا" التجريبية الأولية من تطبيق تحليل العناصر المضرة.

أبلغ المركز وكالة أذرتاج أنه قد تم الحصول على شهادة لشرعية التطبيق من قبل "ميكروسوفت" ودمجه في التأمين البرنامجي.

حالياً، تم إصدار نسخة "بيتا" التجريبية المجهزة بقاعدة بيانات تضم مليون توقيع ضار (محدود) بثلاث لغات (الأذربيجانية والإنجليزية والروسية) وتقديم ملفات مشبوهة إلى مختبر البرمجيات الضارة (Malware Lab) للمركز لتحليلها وأضيفت وظيفة عرض الأخبار والمقالات الصادرة على موقع cert gov.az " للمعلومات كتحذير للمستخدمين.

الغرض من الإصدار التجريبي هو تقييم إيجابيات هذا البرنامج وسلبياته إلى جانب قدراته الوظيفية من قبل المستفيدين لهذا البرنامج، بالإضافة إلى قياس الأداء الفني للنظام، مثل المتانة وما إلى ذلك. ستساعد المعلومات التي تم الحصول عليها من استخدام نسخة "بيتا" التجريبية وتقييمات المستخدمين (التغذية الاسترجاعية -feedback) للمركز على تطوير المشروع والتنبؤ بالمستقبل.

أشير إلى أن النهج في النسخة الاحترافية للمشروع ، يختلف عما في النسخة "بيتا" التجريبية من البرنامج ويتوخى توفير تطوير "قاعدة سحابية" (cloud base). تم تصميم هذا النهج للتخلص من قاعدة البيانات المتزايدة باستمرار للتوقيعات الضارة وعدد من الإمكانات التحليلية على أجهزة الكمبيوتر والتخلص من تقليل أداء الكمبيوتر، فضلاً عن تطبيق الذكاء الاصطناعي القائم على السحابة في التحليل. يمكن تنزيل نسخة "بيتا" التجريبية من البرنامج من الموقع الرسمي للمركز.

أشير إلى أن هذا هو أول برنامج أذربيجاني لمكافحة فيروسات.